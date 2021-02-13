В центре Петербурга столкнулись легковушка и грузовик-"дорожник"

Информации о пострадавших не поступало.

Момент аварии в центре Петербурга попал на камеры наблюдения – столкнулись два автомобиля: легковой и грузовой, представляющий дорожные службы. Авария произошла в одиннадцатом часу утра субботы, 13 февраля на перекрестке Садовой улицы и Гороховой улицы. Видеозапись с камер наблюдения оказалась в распоряжении редакции Piter.tv.

На видео можно заметить, как грузовик дорожных служб едет на полной скорости по Гороховой улице, а у него на пути оказывается легковушка, которую он "сметает" на пути. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы показали видео другой аварии – на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной, ДТП произошло в пятницу вечером.

Видео: Piter.tv