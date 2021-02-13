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В центре Петербурга столкнулись легковушка и грузовик-"дорожник"

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Информации о пострадавших не поступало.

Момент аварии в центре Петербурга попал на камеры наблюдения – столкнулись два автомобиля: легковой и грузовой, представляющий дорожные службы. Авария произошла в одиннадцатом часу утра субботы, 13 февраля на перекрестке Садовой улицы и Гороховой улицы. Видеозапись с камер наблюдения оказалась в распоряжении редакции Piter.tv.

На видео можно заметить, как грузовик дорожных служб едет на полной скорости по Гороховой улице, а у него на пути оказывается легковушка, которую он "сметает" на пути. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы показали видео другой аварии – на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной, ДТП произошло в пятницу вечером.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, гороховая улица, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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