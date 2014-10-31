ДОМ.РФ призвал вовлекать МСП в мастер-планирование городов

Антон Финогенов сообщил о работе властей над задачей.

Привлечение бизнес-сообщества в субъектах страны при разработке мастер-планов российских городов должно стать более активным и эффективным. Соответствующее заявление сделал директор по развитию городской среды компании ДОМ.РФ Антон Финогенов, выступая на сессии "Формирование комфортной городской среды в муниципальных образованиях: векторы развития". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт призывает к тому, чтобы каждый проект благоустройства являлся источником для формирования еще большего количества рабочих мест.

Нужно более эффективно теперь вовлекать бизнес, чтобы каждый проект благоустройства <...> еще большее количество рабочих мест, еще больше налоговых доходов от земельных участков, еще больше введенных квадратных метров высокого качества девелопмента. Антон Финогенов, эксперт

Малый и средний бизнес, по мнению специалиста, остаются зачастую в мастер-планах основным ресурсом в капитализации проектов благоустройства городской среды. Он видит важность в развитии коммерческих сервисов. Одной из задач властей является сопровождение, так как проект раним к административным барьерам, проблемам, связанным с кредитованием.

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Фото и видео: ВЭФ 2024