Экологи сочли опасными для человека водоросли в Финском заливе 

Уже в следующем году может начаться работа по борьбе с водорослями.

Водоросли в петербургских водоемах могут быть потенциально опасными для человека. Об этом журналистам заявил заведующий лабораторией гидробиологии Института озероведения РАН Евгений Курашов.

По словам Курашова, цветение водорослей в водоемах официально признано глобальной проблемой экологии. Отмечается, что многие страны тратят миллионы долларов в год для устранения последствий. Как оказалось, цветение приводит к ухудшению качества воды, к проблемам питьевого содержания, неприятному запаху и ухудшению рекреационной среды. Более того, нарушается водная экосистема.

В Петербурге в 2021 году планируется начать борьбу с такими водорослями. Экологи предложили профильным комитетам применить для этого метаболитный метод. Работы планировали начать в 2020 году, но планам помешал коронавирус.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская компания начнет производить антитела от коронавируса.

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