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Экологи сочли опасными для человека водоросли в Финском заливе 
Сегодня, 8:23
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IRINA_CHALKINA

Экологи сочли опасными для человека водоросли в Финском заливе 

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Уже в следующем году может начаться работа по борьбе с водорослями.

Водоросли в петербургских водоемах могут быть потенциально опасными для человека. Об этом журналистам заявил заведующий лабораторией гидробиологии Института озероведения РАН Евгений Курашов.

По словам Курашова, цветение водорослей в водоемах официально признано глобальной проблемой экологии. Отмечается, что многие страны тратят миллионы долларов в год для устранения последствий. Как оказалось, цветение приводит к ухудшению качества воды, к проблемам питьевого содержания, неприятному запаху и ухудшению рекреационной среды. Более того, нарушается водная экосистема. 

В Петербурге в 2021 году планируется начать борьбу с такими водорослями. Экологи предложили профильным комитетам применить для этого метаболитный метод. Работы планировали начать в 2020 году, но планам помешал коронавирус. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургская компания начнет производить антитела от коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: финский залив, цветение водорослей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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