Цискаридзе назвал места, обязательные для посещения в Петербурге

В их числе Дворцовая площадь и Зимний Дворец.

Народный артист России Николай Цискаридзе перечислил свои любимые места в Петербурге. По его мнению, в Северной столице стоит обязательно посетить Дворцовую площадь и Зимний Дворец. Об этом он заявил в видео, опубликованном в Instagram Евро-2020 Spb.

Цискаридзе отметил, что Петербург сам по себе город-музей, поэтому также стоит прогуляться по центру и набережной Невы. Третьей точкой в маршруте артист назвал Заячий остров, где стоит Петропавловская крепость, с которой в 1703 году началась история города.

"Там есть различные музеи, но я бы советовал посетить музей города, это очень интересно", - отметил Николай.

Кроме того, он обратился к футболистам сборной России, пожелав им сил и успехов. Руководству национальной команды артист посоветовал не совершать глупости и больше не путать личную жизнь человека, его личное время с его профессиональными навыками.

Ранее мы писали, что Петербург лидирует в списке направлений для внутреннего туризма в России.

Видео: Instagram / euro2020spb