Циклон "Квинтинус" станет причиной потепления в Петербурге 23 декабря

Столбики термометров в городе сегодня покажут -2…-4 градусов.

В четверг, 23 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном "Квинтинус". Небо над городом закроет плотная пелена облаков, пройдут снегопады, возможна метель. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня повысится. Столбики термометров в Петербурге покажут -2…-4 градусов, в Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее петербуржцам пообещали морозный и снежный Новый год.

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