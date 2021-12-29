Циклон "Ида" станет причиной оттепели в Петербурге 19 января

Сегодня в городе пройдут осадки, а температурный фон окажется на 4-5 градусов выше нормы.

В среду, 19 января, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый атмосферный фронт, а затем и теплый сектор очередного североатлантического циклона "Ида". К берегам Невы поступят массы влажного и хорошо согретого Гольфстримом океанического воздуха. В такой ситуации в городе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

Михаил Леус добавил, что оттепель в городе закончится в четверг вечером. 20 января в город вернется гололедица.

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Фото: pexels.com