"Ида" сменит в Петербурге тепло на мороз 20 января

Вечером образуется гололедица.

В четверг, 20 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться приближающимся с запада циклоническим вихрем "Ида". Он сохранит в городе облачную погоду, временами пройдут дожди с мокрым снегом. Вечером образуется гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 737 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Около 21-22 часов ожидается переход температуры от нуля в сторону отрицательных значений.

Ранее на льду Невы заметили пару лисиц.

Фото: pexels.com