В Жилищном комитете Петербурга заработали первые роботы

В Жилищном комитете Северной столицы впервые запущены цифровые помощники. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Роботы предназначены для выполнения рутинных операций по преобразованию и классификации данных. Также они способны подготовить отчёт и проверить закупки закупок.
В Ведомстве отметили, что за счёт автоматизации рутинных операций будет облегчена работа специалистов, а также повышена их эффективность. В результате обработка информации будет занимать в разы меньше времени.
Ранее мы сообщили о том, что пять петербургских МФЦ ждут обновления до октября этого года.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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