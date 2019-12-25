В Жилищном комитете Петербурга заработали первые роботы

Цифровые помощники предназначены для выполнения рутинных операций по преобразованию и классификации данных. Также они способны подготовить отчёт и проверить закупки закупок.

В Жилищном комитете Северной столицы впервые запущены цифровые помощники. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Роботы предназначены для выполнения рутинных операций по преобразованию и классификации данных. Также они способны подготовить отчёт и проверить закупки закупок.

В Ведомстве отметили, что за счёт автоматизации рутинных операций будет облегчена работа специалистов, а также повышена их эффективность. В результате обработка информации будет занимать в разы меньше времени.

Ранее мы сообщили о том, что пять петербургских МФЦ ждут обновления до октября этого года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)