Член банды мошенников пойдет под суд за проданные пенсионерам лжелекарства

Злоумышленники провернули 17 махинаций за год.

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Дениса Павлова, участника организованной преступной группировки. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчине вменяют 17 эпизодов мошенничества.

Обвинение полагает, что Павлов стал членом созданного неустановленным лицом ОПГ в июне 2017 года. Банда на протяжении года обманывала пенсионеров, продавая им БАДы под видом дорогостоящих и эффективных лекарств. При этом мошенники заверяли, что у стариков выявлены тяжелые заболевания, и отказ от предложенных ими медикаментов может привести к смерти. В структуре ОПГ Павлов был "оператором" на телефоне и собирал базы данных со сведения о пожилых петербуржцах из своей квартиры на Загородном проспекте. Так злоумышленник раздобыл данные о 77-летнем пенсионере, живущем в Ломоносове, и другие члены ОПГ позвонили старику, представившись медсестрой филиала военно-клинического госпиталя Минобороны России. Телефонный лжеврач заявил, что в больницу поступили анализы дедушки и результаты неутешительны, поэтому нужно срочно пройти госпитализацию и начать прием лекарств, якобы входящих в программу курса лечения. Мошенники искусно развели пенсионера на 120 тысяч рублей, затем передали трубку "заврегистрации" и собрали сведения якобы для заполнения медицинской карты. Получив от старика согласие на "лечение", злоумышленники отправили домой к дедушке курьера, который привез две упаковки с БАДами. Пенсионер передал курьеру деньги и больше не видел его. Полученные средства мошенники распределили между собой.

Отмечается, что банда провела еще 16 похожих афер и незаконно обогатилась на три с небольшим миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали, что чебоксарские мошенники обчистили счета петербуржцев на 10 млн рублей.

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