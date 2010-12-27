В прошлом году выручка подземки Северной столицы составила 1,77 млрд рублей.

В прошлом году чистая прибыль петербургского метрополитена выросла в шесть раз и составила 1,77 млрд рублей. Об этом сказано в финансовом отчёте на сайте подземки.

Большая часть прибыли приходится на субсидии, которые увеличились на 19,1% (14 миллиардов рублей). Также на 8% выросли доходы за непосредственную деятельность подземки (37,7 миллиардов рублей). Отчасти это связано с увеличением пассажиропотока из-за проведения Чемпионата мира по футболу. В 2018 году он составил 743,2 миллиона человек по сравнению с 726,5 миллионом за 2017.

При этом жетоны занимают лишь 16% в системе перевозок. Большая часть пассажиров использовала для проезда электронный билет (41%). По единому льготному именному билету ездят около 17%.

Ранее Piter.TV сообщал, что на пяти станциях петербургского метро установят "умные" видеокамеры.