Чистая нефть из России начала поступать в Польшу

Транзит осуществляется через Белоруссию.

В воскресенье, 9 июня, чистая российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь "Транснефть".

Планировалось, что чистая нефть начнут экспортировать в Польшу до середины июня. Подача была запущена в 07:11 на ПСП "Адамова Застава". Транзит осуществляется через Белоруссию.

Отметим, что "Дружба" обеспечивает поставки нефти в Белоруссию, Польшу, Украину и другие страны Европы.

Резкое ухудшение качества нефти в трубопроводе "Дружба" заметили 19 апреля. Тогда белорусская компания "Белнефтехим" заявила, что к ним поступает продукт с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Утром 30 апреля Белоруссия отказалась принимать российскую нефть. В тот же день стало известно, что загрязнение в трубопроводе "Дружба" было совершено умышленно. По этому делу задержали четверых человек, ведется расследование.

Видео: Транснефть