Число жертв коронавируса в Петербурге выросло на 38 человек

Один смертельный случай зафиксировали в Ленобласти.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 194 смертельных случая от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число умерших выявили в Москве, где от COVID-19 за указанный период скончались 48 человек. В Петербурге болезнь унесла жизни 38 человек. В Ленобласти зафиксировали одну смерть от коронавируса.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 553 301 человек в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 7 478 летальных случаев, 304 342 пациентов выздоровели.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали 228 новых случаев коронавируса.

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