Сергей Собянин: за сутки на вакцинацию записались 60 тысяч горожан.

Число записей на вакцинацию выросло в Москве в 10 раз за последние сутки. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на слова мэра города Сергея Собянина. Об этом чиновник упомянул во время осмотра новой поликлиники, расположенной в Коптево. Специалист объяснил, что медики записали на прививку почти 60 тысяч человек.

Это обнадеживает, означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни. Сергей Собянин, мэр Москвы

При этом глава российской столицы напомнил, что эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. Сейчас Москва приближается к очередному писку по заболеваемости. За сутки в городе коронавирус диагностирован у 6 534 пациентов. С ковидом пришлось госпитализировать 1 880 пациентов. В настоящее время аппаратам ИВЛ подключены 659 инфицированных.

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Фото: Первый канал