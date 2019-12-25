В Петербурге за 9 месяцев стало на четверть меньше тяжких преступлений

Число тяжких преступлений в Северной столице сократилось на 26%.

В Санкт-Петербурге за первые 9 месяцев 2026 года количество тяжких преступлений уменьшилось на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел России.

По словам главы города, почти на 15 % сократилось число преступлений против жизни и здоровья, а количество уличных правонарушений уменьшилось почти на 10 %. Также на треть стало меньше преступлений, совершённых с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

Торжественное мероприятие состоялось 10 ноября в Культурном центре ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. В нём приняли участие полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и начальник регионального главка МВД Роман Плугин.

На собрании Александр Беглов поздравил сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

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Фото: Piter.TV