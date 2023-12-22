Рост числа тяжких преступлений в Петербурге превысил 11%

В настоящее время остаются нераскрытыми 11,6 тыс. преступлений.

По итогам 2023 года количество тяжких и особо тяжких преступлений в Северной столице выросло на 11,1%. Соответствующие данные были опубликованы МВД РФ.

В прошлом году в городе на Неве было совершено более 20 тыс. преступлений такого рода. По информации ведомства, раскрыто почти 9 тыс. из них, что на 5,1% больше, чем в 2022 году.

Раскрываемость составила 41,9%. В настоящее время остаются нераскрытыми 11,6 тыс. преступлений.

Ранее мы сообщили о том, что братья избили и похитили двух женщин в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.TV