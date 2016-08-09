Число пострадавших при взрыве в Леверкузен выросло до 31

Происшествие случилось в 09:40 по местному времени.

Сегодня утром, 27 июля, в городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия в Германии прогремел мощный взрыв на территории центра по утилизации отходов. Как сообщает газета Suddeutsche Zeitung, число пострадавших в результате взрыва выросло до 31.

Отмечается, что четыре человека числятся, как пропавшие без вести. Ранее было известно о 16 пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.

Так, взрыв произошел 27 июля в 09:40 по местному времени (10:40 мск). Химпредприятие расположено на территории промзоны Chempark в районе Висдорф. Пожар, который возник после взрыва уже потушили.

Предполагается, что причиной взрыва стало возгорание химических веществ.

Видео: Youtube/The Sun