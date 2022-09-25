Число подписчиков транспортного чат-бота Петербурга превысило 30 тыс. человек

Через чат-бот пользователи могут подписаться на получение новостей об изменениях в работе выбранных ими автобусных, троллейбусных или трамвайных маршрутов, либо на все маршруты наземного транспорта одновременно.

Число пользователей транспортного чат-бота в мессенджере Telegram достигло отметки в 30 тыс. человек. Чат-бот "Транспорт СПб" был усовершенствован ГКУ "Организатор перевозок" с целью улучшения информирования пассажиров о работе городского транспорта Петербурга.

Программное обеспечение сервиса было обновлено, включая изменение алгоритма отправки уведомлений пользователям, подписанным на группы маршрутов наземного транспорта. Теперь пассажиры получают одно уведомление вместо нескольких, если на маршрутах происходят события вроде ДТП или пробок, что позволяет избежать дублирования информации.

Важным нововведением стала возможность просмотра расписания наземного городского общественного транспорта через чат-бот. Чтобы получить информацию о режиме работы маршрута, достаточно ввести команду "/rasp", указать тип транспорта и номер маршрута. Также пользователю будут доступны данные о действующих ограничениях на трассе маршрута.

Для удобства пассажиров были добавлены адреса и график работы всех точек продажи билетов ГКУ "Организатор перевозок", где можно приобрести разовый проездной билет на базе QR-кода. Также появились ссылки на официальные ресурсы учреждения: сайт, портал общественного транспорта и личный кабинет пассажира.

Через чат-бот пользователи могут подписаться на получение новостей об изменениях в работе выбранных ими автобусных, троллейбусных или трамвайных маршрутов, либо на все маршруты наземного транспорта одновременно. Доступна также подписка на новости о работе метрополитена, включая рекомендации по альтернативным маршрутам в случае закрытия станций или перегонов. Все подписки и функции чат-бота предоставляются бесплатно.