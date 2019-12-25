В Петербурге насчитали 3,6 тыс. жилых домов с алкомагазинами

Наибольшее число магазинов с алкогольной продукцией сосредоточено на Комендантском и Ленинском проспектах (около 60), а также на проспектах Ветеранов и Московском (40–50 магазинов).

В Петербурге функционирует около 5300 розничных магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Более 65% из них, то есть примерно 3600 торговых точек, расположены в жилых домах. Такие данные приводит издание "Деловой Петербург".

Половину магазинов со спиртным в жилых домах контролируют пять крупнейших сетей. Среди них как специализированные алкомаркеты, так и обычные супермаркеты с лицензией на продажу алкоголя. Так, 17% всех точек принадлежит сети "Красное & Белое", 8% — "Магниту" и "Пятёрочке", 7% — "Ароматному миру" и 5% — "Дикси".

В числе жилых комплексов, лидирующих по количеству магазинов с лицензией на торговлю спиртными напитками, оказались ЖК на Плесецкой улице, 10, Малой Бухарестской, 12 и Кондратьевском проспекте, 68. В каждом из них находится более десяти таких магазинов.

Наибольшее число магазинов с алкогольной продукцией сосредоточено на Комендантском и Ленинском проспектах (около 60), а также на проспектах Ветеранов и Московском (40–50 магазинов). Таким образом, сегодня приобрести алкоголь в своём доме могут около 40% населения Петербурга.

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