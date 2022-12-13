Число карантинных классов снизилось в школах Петербурга

Количество классов в школах Северной столицы, которые перешли на удалённый формат обучения из-за распространения респираторных болезней, снизилось до 45-ти пс 64-ёх на прошлой неделе. Об этом сообщили в петербургском Комитете по образованию.
Очно на уроках пока не могут появиться 36,6 тыс. учащихся. Также на больничном находятся 18,4 тыс. воспитанников 11-ти детсадов.
На прошлой неделе было известно о 39 тыс. учениках школ, болеющих ОРВИ.
Ранее: молодым петербуржцам расскажут, как формировать заявку на конкурс "Росмолодежь. Гранты 2023".
Фото: Piter.TV
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