Число карантинных классов снизилось в школах Петербурга

На данный момент дистанционно в городе обучаются 45 классов.

Количество классов в школах Северной столицы, которые перешли на удалённый формат обучения из-за распространения респираторных болезней, снизилось до 45-ти пс 64-ёх на прошлой неделе. Об этом сообщили в петербургском Комитете по образованию.

Очно на уроках пока не могут появиться 36,6 тыс. учащихся. Также на больничном находятся 18,4 тыс. воспитанников 11-ти детсадов.

На прошлой неделе было известно о 39 тыс. учениках школ, болеющих ОРВИ.

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Фото: Piter.TV