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Число госпитализаций пациентов с КОВИД растет в Петербурге третий день подряд
Сегодня, 8:00
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Число госпитализаций пациентов с КОВИД растет в Петербурге третий день подряд

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В городе свободны 2463 койки.

Число петербуржцев, госпитализированных с коронавирусом, растет третьи сутки подряд. Об этом свидетельствуют данные альтернативной статистики Смольного.

5 августа в стационары города поступили 285 человек. 4 августа госпитализировали 245 человек с коронавирусом, а 3 августа – 186.

Также из отчета следует, что из 8366 развернутых коек свободны 2463. В реанимации сейчас 574 человека, на ИВЛ – 279. На амбулаторном лечении находятся 47 827 пациентов с коронавирусом.

Ранее ученые поняли, почему не все болеют COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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