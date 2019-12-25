Число госпитализаций пациентов с КОВИД растет в Петербурге третий день подряд

В городе свободны 2463 койки.

Число петербуржцев, госпитализированных с коронавирусом, растет третьи сутки подряд. Об этом свидетельствуют данные альтернативной статистики Смольного.

5 августа в стационары города поступили 285 человек. 4 августа госпитализировали 245 человек с коронавирусом, а 3 августа – 186.

Также из отчета следует, что из 8366 развернутых коек свободны 2463. В реанимации сейчас 574 человека, на ИВЛ – 279. На амбулаторном лечении находятся 47 827 пациентов с коронавирусом.

Ранее ученые поняли, почему не все болеют COVID-19.

Фото: Piter.TV