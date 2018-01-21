Смольный: Спад второй волны пандемии коронавируса продолжается медленно и нестабильно

Неделю назад число обратившихся за медицинской помощью пациентов с коронавирусом составило 958 человек.

Число обратившихся за медицинской помощью пациентов с коронавирусом в Петербурге снизилось на 2,61%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 апреля, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 17 апреля, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 933 человека. Неделю назад, 10 апреля, это число составило 958 человек.

На 2,61 % по сравнению с прошлой субботой уменьшилось количество регистраций в медицинских организациях новых случаев заболевания. На 2,68 % снизился показатель суточной госпитализации взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. За неделю общее число активно больных новой коронавирусной инфекцией упало на 4,63 %.

Спад второй волны эпидемии продолжается медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости остается высокой. Для предупреждения развития третьей волны очень важно провести массовую вакцинацию жителей города в максимально короткие сроки. Межведомственный городской координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают граждан 18-ти лет и старше, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от COVID-19. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv