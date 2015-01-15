Число держателей "Единой карты петербуржца" превысило 1,7 млн человек

Всего с запуска проекта в 2019 году картой воспользовались уже 1 миллион 770 тысяч жителей города.

За первый квартал 2025 года число владельцев универсальной карты "Единая карта петербуржца" выросло на 77 тысяч человек, при этом банкам-партнёрам было направлено более 90 тысяч заявлений на оформление карты — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с запуска проекта в 2019 году картой воспользовались уже 1 миллион 770 тысяч жителей города, сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря "Единой карте петербуржца" удалось объединить на единой платформе различные полезные функции, облегчающие повседневную жизнь горожан. Активизация интереса к проекту подтверждает его успешность и необходимость для жителей. Проект непрерывно развивается, вводятся новые возможности и сервисы. Теперь, используя карту, можно отслеживать состояние окружающей среды, находить пункты приема вторичного сырья и получать выгодные скидки в торговых точках, прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

С 2024 года обладателям специальной версии карты "Серебряный возраст", предназначенной для пожилых петербуржцев, предоставляются дополнительные привилегии. Количество держателей таких карт уже достигло 144 тысяч человек. С марта 2025 года пользователи "Серебряного возраста" имеют право на получение электронного сертификата номиналом 1500 рублей для посещения музеев федерального и регионального уровня.

С января 2025 года система кэшбека за пополнение школьных обеденных счетов заработала в партнёрстве с платёжной системой "Мир". Родители учащихся школ смогли вернуть себе 2,1 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что новый Единый информационно-расчетный центр в Невском районе обслужил 15 тыс. петербуржцев за два месяца.

Фото: Сайт Единой карты петербуржца