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В администрации Центрального района защитникам портрета Хармса предложили идти в суд
Сегодня, 15:01
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В администрации Центрального района защитникам портрета Хармса предложили идти в суд

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Чиновники Петербурга предложили защитникам портрета Хармса идти в суд

В пятницу, 19 ноября, в администрации Центрального района ответили депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому на его обращение по вопросу сохранения изображения Даниила Хармса на улице Маяковского, дом 11 литера А.

 

В администрации обратили внимание, что обращение в суд состоялось после жалоб жителей на рисунок. В адрес ТСЖ до суда было направлено два уведомления, которые были проигнорированы руководством Товарищества. Чиновники заявили о готовности к мировому соглашению, если будет предоставлен проект согласно действующему законодательству.

 Мемориальную доску Д. Хармсу установили на этом же доме в 2005 году. 

Фото: ЦЕНТР.Новости / Телеграм; Instagram / @harmstarukha

Теги: администрация центрального района, петербург, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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