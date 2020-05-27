В отношении чиновника из Ярославля организована служебная проверка.

Российский чиновник плюнул в россиянина и попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в социальных сетях. На кадрах зафиксирован глава "Южного Водоканала" Игорь Кузнецов. Очевидцы рассказали, что мужчина плюнул в лицо старосты дома в Ярославле. Такого унижения жертва удостоилась из-за того, что сделала замечание семье чиновника за нарушение самоизоляции.

Еще 26 мая в соцсети попало видео того, как Игорь Кузнецов говорит на камеру о том, что он "ссал и срал" на мужчину. Чиновник заметил, что пострадавший его спровоцировал. По его словам, конфликт разгорелся еще 12 мая, когда староста выгоняла жену и детей Кузнецова с площадки.

Напомним, что Игорь Кузнецов заявил, что живет в Ярославле ради комфорта семьи, но работает в Ростове Великом. После скандала он решил переехать в Ростов. Губернатор Ярославской области считает, что "провокация" не является оправданием для поведения чиновника. Он рекомендовал ему держать себя в руках. В отношении действий мужчины организована служебная проверка.

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