Четвёртую версию детектора дронов "Булат" создали в Петербурге

Основной особенностью новой модели стал расширенный диапазон частот, который теперь составляет от 300 МГц до 6 200 МГц.

Компания 3mx из Петербурга анонсировала выпуск новой, четвёртой версии своего детектора дронов под названием "Булат". Об этом сообщает ТАСС.

Основной особенностью новой модели стал расширенный диапазон частот, который теперь составляет от 300 МГц до 6 200 МГц. Кроме того, "Булат" имеет возможность привязки до 30-ти датчиков индивидуального оповещения. Отличительной чертой новой версии является возможность работы без дополнительного модуля. Также разработчики из 3mx усовершенствовали устройство, добавив функцию работы с наушником и создав датчики индивидуального оповещения для беспилотных аппаратов "Таир". Компания намерена и дальше обновлять прошивку для третьей версии детектора "Булат", поскольку у российских военнослужащих уже имеется несколько тысяч устройств данной модели. Поставки новых "Булатов" в зону военных действий начнутся в мае.

Детектор дронов "Булат" функционирует в пассивном режиме, не излучая радиосигналы. Он осуществляет сканирование радиоэфира вокруг на 360 градусов, детектируя и идентифицируя различные модели беспилотных летательных аппаратов, включая такие известные бренды, как DJI, Autel и FPV-дроны.

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