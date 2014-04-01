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Четверть россиян признались, что вынуждены работать во время отпуска
Сегодня, 7:38
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Alena_Zinovieva

Четверть россиян признались, что вынуждены работать во время отпуска

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Почти половине опрошенных приходится работать в отпуске бесплатно.

Каждый четвертый житель России (25,5%) работает даже во время отпуска. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на результаты опроса разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан".

При этом каждый второй респондент заявил, что необходимость работать во время отпуска возникает крайне редко. Каждый шестой (16,2%) отметил, что не работает в период отпуска из принципа. Каждый десятый (9,2%) успешно передает свои обязанности коллегам перед отдыхом.

Интересно, что почти половине опрошенных (47,2%) приходится работать в отпуске бесплатно. Лишь четверть работодателей (23,7%) выплачивает денежную компенсацию в размере оплаты одного трудового дня. Примерно каждый пятый (21,2%) довольствуется частичной оплатой, 7,9% получают за свою работу часть отпускных.

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Фото: pixabay.com

Теги: опрос, работа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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