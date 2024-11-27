Четверть петербуржцев становились жертвами телефонных мошенников

Опрос также выявил, что большинство людей регулярно предостерегают своих близких от телефонных аферистов.

Исследование группы "Ренессанс Страхование" показало, что каждый четвёртый житель Петербурга столкнулся с телефонными мошенниками, а каждый пятый потерял деньги вследствие этих атак. Результаты опроса указывают на повышенную уязвимость женщин и молодежи перед такими схемами, пишет "Петербургский дневник".

Более половины респондентов (58%) хотя бы однажды столкнулись с попытками телефонного мошенничества, и значительная часть из них (24%) подвергалась таким атакам неоднократно — дважды или трижды. Женщины становились жертвами мошенников заметно чаще мужчин (53% против 35%). Наиболее уязвимой возрастной группой оказались участники опроса в возрасте 24–35 лет: среди них каждый второй испытал на себе действия мошенников.

Управляющий директор департамента массовых видов страхования компании "Ренессанс Страхование" Артём Искра объясняет относительно низкий процент пострадавших среди пожилых людей (55–60 лет) активной информационной кампанией по предотвращению телефонного и интернет-мошенничества, а также меньшим количеством смартфонов с доступом к онлайн-банкингу, что усложняет мгновенную передачу денежных средств злоумышленникам.

Опрос также выявил, что большинство людей регулярно предостерегают своих близких от телефонных аферистов: 28% делают это чаще одного раза в месяц, 20% — каждые два-три месяца, а 15% предупреждают всякий раз, узнав о новых случаях мошенничества из новостей, соцсетей или личного опыта. Лишь 26% никогда не поднимали эту тему в разговорах с близкими.

Для защиты от мошеннических действий эксперты рекомендуют застраховывать банковские карты, что обеспечит защиту не только от социальной инженерии, но и от других распространенных методов мошенничества, таких как фишинг, скимминг и кража кредитных карт.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полиция задержала серийных дропов-гастролеров.

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