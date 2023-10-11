Четверо детей убиты в Тверской области отцом

Следователи возбудили уголовное дело.

На территории Тверской области убиты четверо детей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. В надзорном ведомстве пояснили, что тела несовершеннолетних жертв в возрасте от одного года до семи лет найдены в частном доме, расположенном в местном СНТ "Межурка". Согласно предварительной информации, с потерпевшими расправился их отец. После совершения преступления родственник хотел избавиться и от себя, однако выжил. В настоящее время мужчина госпитализирован. Пациент остается в реанимационном отделении. После стабилизации его состояния врачи проверят, есть в его крови запрещённые вещества.

Правоохранительные органы добавили, что ранее семья не попадала в поле зрения силовиков. Злоумышленнику теперь грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ведется уголовное дело по пунктам "а" и в" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве двух и более малолетних граждан.

В СК потребовали доклада о ходе проверки по факту травмирования 11-летней петербурженки.

Фото и видео: Следственный комитет России