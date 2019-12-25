Подростки с мачете и пневматическими пистолетами устроили драку в Петербурге

В Петербурге задержали четверых участников драки с мачете у торгового центра.

Полиция Петербурга задержала четверых молодых людей по делу о массовой драке возле торгового центра в Приморском районе. Подозреваемым от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт произошел 7 октября. По предварительным данным, сначала молодые люди поссорились внутри торгового комплекса, а затем драка продолжилась на прилегающей территории. Как сообщала "Фонтанка", участники применяли пневматические пистолеты и мачете. Потасовку удалось остановить случайным прохожим, однако к приезду полиции все ее участники скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности четверых предполагаемых участников и задержали их. Поиск остальных продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — о хулиганстве, совершенном группой лиц. Задержанных передали следственным органам для дальнейших процессуальных действий.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)