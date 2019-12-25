В Ленобласти за два дня пропали сразу четыре подростка

Несовершеннолетних разыскивают сотрудники полиции.

За два дня в полицию Ленобласти поступило сразу четыре заявления о пропаже несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Около полуночи 9 ноября за помощью к полицейским обратилась 38-летняя жительница Кингисеппа. Она рассказала о пропаже ее 17-летнего сына, который нигде не работает и не учится. Мальчик ушел из дома утром и до сих пор не вернулся. Известно, что ранее уже уходил из дома.

На следующий день, 10 ноября, в полицию поступило заявление о пропаже еще одного несовершеннолетнего. На этот раз к стражам порядка обратился воспитатель "Кингисеппского ресурсного центра по содействию семейному воспитанию". По словам педагога, около 17:10 из центра ушел 17-летний воспитанник. Подросток состоит на учете в ПДН, ранее он неоднократно уходил.

Этим же вечером правоохранителям стало известно о пропаже 15-летнего и 16-летнего воспитанников ГБУ ЛО "Сиверский ресурсный центр". Они ушли около 17:30 10 ноября. Оба состоят на учете в ПДН.

Ранее в Ленобласти спасатели вывели из леса компанию из четырех человек.

Фото: pixabay.com