На месте работают автоинспекторы.

Четыре человека погибли при ДТП с участием грузовика в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 22 апреля в Аластовском районе на 59-м километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск. По предварительным данным ведомства, водитель грузовика Foton совершил наезд на автомобили Sollers, Lada, КамАЗ и Opel.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Sollers, а также водитель и пассажир Lada. На месте работают автоинспекторы. Выясняются обстоятельства ДТП.

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Фото: Telegram / МВД по РТ