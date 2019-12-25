Чернышенко: Роскомнадзор успешно переводит услуги в электронный вид

Вице-премьер РФ оценил результаты работы ведомства за 2020 год.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Роскомнадзор успешно переводит услуги в электронный вид, а в будущем планирует расширить их функционал. Об этом чиновник рассказал в видеообращении на итоговом заседании коллегии ведомства. С прошлого года специалисты трансформировали услугу по регистрации СМИ, а в текущем году в электронной версии будет доступна услуга по регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств для граждан.

Я отдельно хотел бы остановится на цифровой трансформации. Роскомнадзор широко использует цифровые технологии, внедряет в работу и искусственный интеллект и расширяет электронное межведомственное взаимодействие Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

По словам эксперта, по результатам 2020 года Роскомнадзор занял второе место среди всех министерств и ведомств в сфере обновления. Основными задачами остается снижение числа правонашушений в области информационных технологий, а также защита населения РФ от киберугроз.

Эксперт прокомментировал возможное замедление работы Google в России.

Фото: Piter.tv