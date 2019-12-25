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Из Чёрной речки достали утопленника
Сегодня, 14:58
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Из Чёрной речки достали утопленника

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Тело обнаружили недалеко от Красногвардейского переулка.

Во вторник, 2 августа, в акватории Чёрной речки было найдено тело утопленника. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп находился недалеко от дома №23 по Красногвардейскому переулку. По предварительным данным, погибший мужчина был одет в яркую футболку, толстовку и джинсы. Также на пальце обнаружено кольцо из белого металла. 

Личность утопленника не установлено, на вид ему около 35-ти лет, волосы русые. Труп доставлен в морг. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что мужчина утонул в Лебедином озере в Ленобласти.

Фото: pxfere

Теги: происшествия, санкт-петербург, утопленник, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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