Петербургский полумарафон "Белые Ночи" ограничит движение в Петроградском районе

В воскресенье, 21 апреля, с 10:50 до 14:00.

В Петербурге в скором времени пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике "Петербургский полумарафон – открытый чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону". В связи с этим движение в Петроградском районе будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Так в воскресенье, 21 апреля, с 10:50 до 14:00 будет полностью перекрыто движение по ряду улиц на Крестовском острове. Проехать машины не смогут по Крестовскому проспекту (от улицы Рюхина до Южной дороги); по Южной дороге (от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи); по Теннисной, Велосипедной аллеям; по Северной дороге (от Велосипедной аллеи до Северной аллеи).

На всех этих улицах будет запрещена остановка и парковка транспорта в период с 00:00 18 апреля до 10:50 21 апреля.

Ранее на Piter.TV: В России хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД.

Фото: V-й Петербургский полумарафон "Белые Ночи"/ ВК