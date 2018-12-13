Чемпион по пощечинам Василий Пельмень сразится с блогером Логаном Полом

Популярный американский видеоблогер Логан Пол собирается приехать в Россию на турнир по пощечинам. Звезда YouTube и Instagram бросил вызов чемпиону России по "лещам" Василию Камоцкому, известному по прозвищу Пельмень. 170-килограммовый сибиряк готов сразиться с зарубежным оппонентом.
В марте 2019 года 28-летний Камоцкий с легкостью выиграл чемпионат Siberian Power Show. Пельмень наносил убийственные удары по щекам, после которых его противники оказывались в мгновенном нокауте. Видео с выступлений Василия набирают на YouTube тысячи и миллионы просмотров.
Ранее мы писали, что Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Donʼt Care.
Фото: Instagram / loganpaul
Видео: YouTube / Rob
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