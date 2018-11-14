Челябинский губернатор сообщил о стабильной ситуации в регионе

Алексей Текслер провел заседание оперштаба по безопасности в регионе.

Губернатор Алексей Текслер в собственном Telegram-канале рассказал гражданам о стабильной ситуации в регионе в субботу. Российский чиновник рекомендовал местному населению проявлять бдительность. Он заметил, что 24 июня провел мероприятие в рамках оперативного штаба, на котором поднимались вопросы обеспечения безопасности на территории Челябинской области в учетом происходящих событий в Ростове-на-Дону.

Что касается ситуации в регионе, то она стабильная. Работа правоохранительных органов и региональной власти скоординированы, осуществляется в штатном режиме. Все мероприятия осуществляются в полном объеме. Правопорядок обеспечивается. Алексей Текслер, глава региона

Российский чиновник порекомендовал жителям региона проявлять бдительность. Он призвал граждан при "видимых провокациях" информировать об этом правоохранительные органы.

Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе.

Фото и видео: Telegram / Алексей Текслер