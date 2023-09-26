Часть ограждения железнодорожного моста обрушилась в районе Ланской

По факту произошедшего организована прокурорская проверка.

Вечером в понедельник, 25 сентября, на участке железной дроги Ланская — Лахта обрушилась часть ограждения моста. Происшествие привело к электрическому замыканию. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Известно, что обрушение случилось примерно в 20:45. После того, как в контактную сеть перестало поступать питание, произошла часовая задержка электропоезда Петербург — Белоостров. Задержка составила около одного часа. Неполадки устранили к 21:40. Кроме того, пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок" сообщала о задержках на направлении "Финляндский вокзал — Сестрорецк". К 22:47 движение снова осуществлялось в штатном режиме.

Утром 26 сентября Северо-Западная транспортная прокуратура объявила о проведении проверки по факту обрушения части ограждения железнодорожного моста. Движение на перегоне восстановлены, при выяснении причин произошедшего будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура занялась делом группы по статье о незаконном приобретении прав собственности.

Фото и видео: Северо-западная транспортная прокуратура