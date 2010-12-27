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Центробанк России повысил стоимость доллара и евро
Сегодня, 22:18
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IRINA_CHALKINA

Центробанк России повысил стоимость доллара и евро

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Европейская валюта выросла до 73,073 руб.

Во вторник, 6 августа, Центробанк России повысил стоимость доллара и евро. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Так, европейская валюта выросла до 73,073 руб, а доллар теперь стоит - 65,2030 руб. Эксперты полагают, что это связано с анонсом "второго пакета" санкций против России из-за "дела Скрипалей",

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. В больнице выяснилось, что они подверглись действию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон сразу же обвинил в этом происшествии Москву. На протяжении всего времени Россия предлагает провести совместное расследование, однако Великобритания игнорирует эти призывы.

Ранее мы сообщали о том, что небоскреб "Лахта центр" обзавелся новым названием.

Фото:pixabay

Теги: новости россии, общество, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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