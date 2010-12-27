Европейская валюта выросла до 73,073 руб.

Во вторник, 6 августа, Центробанк России повысил стоимость доллара и евро. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Так, европейская валюта выросла до 73,073 руб, а доллар теперь стоит - 65,2030 руб. Эксперты полагают, что это связано с анонсом "второго пакета" санкций против России из-за "дела Скрипалей",

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. В больнице выяснилось, что они подверглись действию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон сразу же обвинил в этом происшествии Москву. На протяжении всего времени Россия предлагает провести совместное расследование, однако Великобритания игнорирует эти призывы.

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