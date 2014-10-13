Также будет ограничено передвижение пешеходов по центру города.

Центральные станции метро Москвы закроют в день акций 31 января. Об этом журналистам рассказали представители столичного главка правоохранительных органов. По данным МВД, такая мера предусмотрена из-за призывов к несанкционированным мероприятиям. Ограничения коснутся станций "Александровский сад", "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост Лубянка", а также "Китай-города".

Стоит отметить, что запрет на вход и выход со станций будет действовать до особого распоряжения полиции Москвы. Также днем 31 января МВД ограничит движение пешеходов по центральной части города.

Напомним, что за призывы и участие в несанкционированных митингах россиянам грозит административная или уголовная ответственность. В Генеральной прокуратуре уточнили, что провокации и насильственные действия будут квалифицироваться по статье о массовых беспорядках.

Собянин заявил, что больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом.

Фото: Piter.tv