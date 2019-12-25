В 2023 году 886 жителей Ленобласти успешно преодолели новые карьерные горизонты

В этом году 886 жителей Ленобласти прошли профессиональное обучение через службу занятости.

В текущем году 886 жителей Ленинградской области воспользовались уникальной возможностью профессионального развития через программу службы занятости, обретя новые знания и навыки для успешной карьеры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Целью программы было обеспечение возможности переквалификации и повышения профессионального уровня разнообразных групп населения. Среди успешных выпускников программы – люди старше 50 лет, пенсионеры, мамы в декрете и недавние выпускники учебных заведений.

Интересный аспект программы – не только обучение, но и поддержка в создании собственного бизнеса. Например, 234 жителя области реализовали свои предпринимательские идеи, получив не только профессиональные знания, но и неоценимую помощь в формировании бизнес-планов.

Ранее сообщалось, что акция "Собери ребёнка в школу" проходит в Ленобласти.

Фото: pxhere