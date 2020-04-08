Центр крови Ленобласти стал победителем X Всероссийской премии "СоУчастие"

На прошлой неделе в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей X Всероссийской премии "СоУчастие". Центр крови Ленинградской области стал лучшим сразу в двух номинациях. Об этом в сообщили в комитете по здравоохранению региона.
Ленобласть была отмечена в категориях "PRопаганда" и "Корпоративное партнерство в поддержке донорства". Проект "Команда Донор47" получил диплом лауреата в номинации "Устойчивое донорство".Проект Общественного движения "Старт-донор" был отмечен призом победителя в категории "Креативное донорство".
Премия "СоУчастие" присуждается за вклад в развитие донорства крови и костного мозга.
Ранее мы сообщили о том, что участники акции "Я твой донор" сдали 30 литров крови.
Фото: Комитет по здравоохранению Ленобласти
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