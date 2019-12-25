Центр искусств появится в Лопухинском саду

О точной дате открытия пока не сообщили.

В 2020 году в Лопухинском саду в "Деревянном здании оранжереи у дачи В. Ф. Громова с садом, оградой" откроется Центр искусств. Об этом сообщил глава администрации Петроградского района Иван Громов.

Известно, что куратором проекта станет художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

Напомним, что реставрация дачи Громова велась с 2016 года. Были укреплены фундаменты, очищены подвалы, отремонтирована крыша, стены. В 2019 году также была выполнена реставрация крыльца.

Ранее мы сообщили, что Арктический и Антарктический музейно-выставочный центр планируют открыть в Петербурге.

Фото: КГИОП