Центр Пушкина встал в пробку из-за столкновения двух грузовиков

Одна полоса движения оказалась полностью заблокирована.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о ДТП на выезде на Павловское шоссе от дворцов. Оно случилось утром 16-го июля.

По словам свидетеля, транспортные средства загородили дорогу из-за чего в центре Пушкина образовалась серьезная пробка.

"Видимо, один другого не выпустил из поворота", - написал пользователь.

По данным сервиса "Яндекс. Карты" средняя скорость движения на Павловском шоссе составляет около 20 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино загорелись автомобили.

Видео: vk.com/spb_today