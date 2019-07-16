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Центр Пушкина встал в пробку из-за столкновения двух грузовиков

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Одна полоса движения оказалась полностью заблокирована.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о ДТП на выезде на Павловское шоссе от дворцов. Оно случилось утром 16-го июля.

По словам свидетеля, транспортные средства загородили дорогу из-за чего в центре Пушкина образовалась серьезная пробка.

"Видимо, один другого не выпустил из поворота",

- написал пользователь. 

По данным сервиса "Яндекс. Карты" средняя скорость движения на Павловском шоссе составляет около 20 км/час. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино загорелись автомобили.

Видео: vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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