Центр Петербурга перекроют с 9 по 13 июля из-за киносъемок и форума БРИКС

В городе на Неве вводятся некоторые ограничения для автомобилистов.

На следующей неделе в городе на Неве вводятся некоторые ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

Ограничения связаны со съемками художественного фильма "Злые люди". Так, с 0:00 до 23:59 9 июля будет запрещена остановка на Миллионной улице от наб. Зимней канавки до Мошкова пер., а также на проезде вдоль домов № 4 и № 6–8 по Дворцовой площади. Кроме того, с 6:00 до 18:00 часов того же дня будет временно прекращено движение по Миллионной улице от Дворцовой пл. до дома № 29 и по набережной Зимней канавки от Миллионной ул. до наб. Мойки.

Также с 0:00 10 июля до 23:59 13 июля в связи с проведением Х Парламентского форума БРИКС на некоторых улицах будет запрещена остановка транспортных средств. В этот же период на нескольких улицах будет действовать временное ограничение движения путем сужения проезжей части. Движение по площади Растрелли будет закрыто.

Ранее мы сообщили о том, что участок на севере КАД закроют на 4 месяца.

Фото: пресс-служба Российской академии транспорта