Цены в отелях Петербурга сравнялись со столичными

Это связано с усилением туристического потока.

Стоимость петербургских отелей сравнялась с московскими ценами. Однако инвесторы считают вложения по-прежнему рискованными из-за сезонности туристов. Более 25% выручки гостиницы получают во время проведения международного экономического форума. В 2020 году его проведение, а соответственно и повышение цен на номера, вызывает вопросы. Не исключено, что многие откажутся от поездок из-за распространения коронавируса. Летом стоимость номеров значительно повышается, в отличие от ноября. Осенью всегда наступает снижение.

В среднем за одну ночь в гостинице турист заплатит 7,1 тысяч рублей (ADR). В Москве - 5,9 тысяч рублей. Тариф в городе на Неве показал снижение на 9%, а в столице - на 44,8% по сравнению с 2018 годом. ADR в Петербурге связан с увеличением количества путешественников. За 2019 год в город приехали 10,4 млн человек. Это на 27% больше, чем в 2018 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рассудов попросит Беглова заняться вопросом "псевдожилья".

Фото: Piter.tv

