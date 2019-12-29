В России из-за коронавируса могут упасть цены на отели

Номера могут подешеветь на 50-60%.

В крупных российских городах из-за ситуации с коронавирусом могут упасть цены на проживание в отелях. Об этом пишут "Известия".

Согласно прогнозу Федерации рестораторов и отельеров, номера могут подешеветь на 50-60%. Такое падение цен ожидается в Москве, Петербурге, Владивостоке, Иркутске и Хабаровске. Именно эти города чаще всего посещают туристы из КНР. Номера в отелях, расположенных в других городах, могут стать дешевле на 20-30%.

Согласно данным турассоциации "Мир без границ", гости из Китая составляли около трети из всего въездного турпотока страны. В среднем цены на номера в российских отелях снизились на 10%.

Стоит отметить, что российские отельеры пока не обеспокоены сложившейся ситуацией. Они уверены, что сокращение турпотока из Китая не отразится на гостиницах премиум-класса.

Ранее мы писали, что в России зарегистрировали новый случай коронавируса.

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