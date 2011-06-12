Цена СУГ обновила исторический максимум

За день стоимость выросла на 2,4%.

Второй раз подряд за неделю биржевой территориальный индекс сжиженных углеводородных газов (СУГ), который используется в качестве газомоторного и бытового топлива, обновил исторический максимум. Цены превысила 43 тыс. рублей за тонную. Такие данные приводятся на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, за день цена выросла на 2,4%, составив 43,32 тыс. рублей за тонну. А вот с начала июля стоимость увеличилась на 22,3%.

При этом биржевая цена на бензин снижается уже четвертый день подряд. В ходе торгов среду стоимость Аи-92 упала на 0,1%, а Аи-95 – на – 0,3%. Цены составила 56,86 и 58,61 тыс. рублей за тонну.

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