C пожаром в Павловске боролись 18 спасателей

Постройка 10 на 6 метров горела по всей площади.

В понедельник, 12 июля, около 10:15 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в СНТ "Славяночка-2", которое располагается в Павловске, Пушкинском районе города.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что горит одноэтажная постройка с мансардой, 10 на 6 "квадратов". Строение горит по всей площади. С огнем борются 4 спецмашины и 18 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали, причины возгорания пока неизвестны.

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Фото: Piter.tv