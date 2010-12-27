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C экс-главой "Водоканала" простятся 15 июня
Вчера, 17:28
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nadezhda_sib

C экс-главой "Водоканала" простятся 15 июня

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Он ушел из жизни 13 июня на 76-м году.

Прощание с бывшим главой петербургского "Водоканала" Феликсом Кармазиновым состоится 15 июня. Об этом сообщила "Фонтанка.ру"

Отпевать его будут в Морском Никольском соборе Кронштадта. 

О смерти бывшего главы стало известно 13 июня. 

Феликс Кармазинов руководил "Водоканалом" 30 лет. В 2016-м году он ушел в отставку и занялся координацией стратегических программ предприятия. Был почетным гражданином Петербурга и Кронштадта. В конце жизни стал советником на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: assembly.spb.ru

Теги: водоканал, феликс карамзинов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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