C экс-главой "Водоканала" простятся 15 июня

Он ушел из жизни 13 июня на 76-м году.

Прощание с бывшим главой петербургского "Водоканала" Феликсом Кармазиновым состоится 15 июня. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Отпевать его будут в Морском Никольском соборе Кронштадта.

О смерти бывшего главы стало известно 13 июня.

Феликс Кармазинов руководил "Водоканалом" 30 лет. В 2016-м году он ушел в отставку и занялся координацией стратегических программ предприятия. Был почетным гражданином Петербурга и Кронштадта. В конце жизни стал советником на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: assembly.spb.ru