ЦПКиО открылся после просушки

Прогулочные лодки и катамараны уже спускаются на воду.

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова на Елагином острове в Петербурге возобновил свою работу после плановой просушки территории. Соответствующее объявление опубликовано 25 апреля в официальном сообществе парка в соцсети "ВКонтакте".

У нас классные новости – период просушки окончен! Теперь вся территория парка открыта для прогулок. До встречи в парке на Елагином острове. ЦПКиО имени Кирова

Дополнительно отмечается, что прогулочные лодки и катамараны уже спускаются на воду, а значит, начало навигационного сезона официально назначено на следующий день — 26 апреля.

Весенняя просушка садов, парков и скверов в Петербурге: что важно знать. Весна в Северной столице — это не только пробуждение природы, но и время активной подготовки городских садов, парков и скверов к новому сезону. Одной из ключевых процедур является весенняя просушка территорий, которая проводится ежегодно.​ Piter.tv узнал, какие зеленые зоны уже закрыты, зачем это делается и что рекомендуется делать горожанам для сохранения благоустройства.

Фото: Piter.TV